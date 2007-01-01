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Обнинск

В Обнинске отключили воду на проспекте Маркса

Утром в четверг, 30 января, проходят ремонтные работы, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
10:29 сегодня
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Холодной воды нет по следующим адресам: проспект Маркса, 102, 106, 108, 110, 116, 114 (ТЦ), 112 (детский сад).

Сколько продлится ремонт, пока не уточняется.

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