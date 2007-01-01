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Обнинск

В Малоярославце отключат электричество

Ремонтные работы пройдут после выходных – в понедельник, 3 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:14 сегодня
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В зону отключения попадут дома на улице Московской: 22, 77, 73А, 79, 75-107, 78-90.

Света не будет с 9:00 до 14:00.

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