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Обнинск

Машина ночью сгорела в Калужской области

Пожар произошел около 4:00 в четверг, 30 января, в деревне Акулово Боровского района.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Легковушка полыхала у дома на улице Луговой.

Обошлось без пострадавших, но автомобиль сильно выгорел.

Что именно послужило причиной пожара, пока не сообщается.

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