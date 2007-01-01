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Обнинск

Жителю Боровского района грозит срок за насилие над полицейским

На скамье подсудимых оказался 28-летний мужчина.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
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В октябре прошлого года он был пьян и ударил приехавшего на вызов сотрудника полиции.

За такие действия обвиняемому грозит до пяти лет колонии, сообщили в прокуратуре Калужской области.

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