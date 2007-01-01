Жителю Боровского района грозит срок за насилие над полицейским

На скамье подсудимых оказался 28-летний мужчина.

В октябре прошлого года он был пьян и ударил приехавшего на вызов сотрудника полиции.

За такие действия обвиняемому грозит до пяти лет колонии, сообщили в прокуратуре Калужской области.