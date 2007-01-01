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Обнинск

Обнинские автобусы вернули на «Яндекс.Карты»

Утром 29 января об этом сообщили в муниципальном транспортном предприятии.
Дмитрий Ивьев
10:04 сегодня
0 498
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За движением автобусов теперь можно следить онлайн.

Ранее проблемы с этим сервисом в Обнинске возникли в начале января.

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