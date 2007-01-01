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Обнинск

Стала известна судьба пропавшего в Калужской области мужчины

Вечером 28 января поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что Анатолий Кузьменко найден живым.
Дмитрий Ивьев
07:33 сегодня
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Мужчина не выходил на связь с 21 января.

Волонтеры не уточняют, где именно его обнаружили.

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