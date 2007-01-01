Жителей Обнинска ждут проблемы с водой

С 3 по 6 февраля остановят Северный водовод для проведения работ по модернизации насосной станции второго подъема на Вашутинском водозаборе.

- В этот период на верхних этажах по отдельным адресам в 38, 39, 40, 40а и 45 районах в часы максимального водоразбора возможно снижение давления холодной воды, - заявили в филиале РИР. - Эти сроки – максимальные, мы приложим все усилия, чтобы сократить их.

По инвестиционной программе будут менять четыре насоса на Добринском водозаборе и три насоса на Вашутинском.