+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске асфальт провалился на улице Рабочей
Обнинск

В Боровске асфальт провалился на улице Рабочей

Там просел участок тротуара.
Дмитрий Ивьев
14:56 сегодня
0 294
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фото 28 января опубликовал РИЦ Боровского района.

В городской администрации пообещали отремонтировать тротуар на Рабочей весной нынешнего года.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind1ZmNBdG16L2xCcjBFZjFXUE9scGc9PSIsInZhbHVlIjoieW12c05GcCsyS1lvNHFLbmZPNW5QQ3I1dGc0ZGlVWk1wTndmZjJKU24wQmJXblhSZWExOVRFNCtxQkFXcXl3Vi92eU9VYW1ZanRaUWF6bytDU1hBQ1NIUkV5bkl5Y0NiNDZiZkxzbm9mSU9rcUpoQ2ROUG5XM01RbFJPWUhNYzlQRTVhODFFSnZLbExJTkJQeWFtekRzQkVzQlFEY2lQakJna1FkUlVuaGNsSnBZOTY3MlNkNUVLUmUwMGxBOWM4RGlvUU81Z1F5MnovendCb2MzS2I3Zy83ZVlmbHBwUFI1ZjdTeWpKaXBVTWg1WThiV0ZoYndLakJhZnZWeHZMSVRrV1ZSbG0vTXR5a2lCY1JFTkZkdGFXL05CajE1WXFvRmhiZHdlaUl2a2paeFhIbGpicEU2NVd6Z2RXQ3NVYWxpUTR2bU1wQmNRb3B3L2MzaFd1WUJBL1FMODBETTVIZno5WTVCWFpQQmxFdHNxbU5EU2hsQWdsV0JpN1JBb0VrVjNSRHV3MVVBbVJMNS91cHRjTDAvUnljRGlxOWN0MVl6Q0Zzb1ZrWlhDaGlVUGNhSXd6aHpyY1pJOGNMMzg4aSIsIm1hYyI6ImFmNzI0MmU0YjEyM2RiYTgxYzY0YWE3Nzk3NjViNTg5NGNmNjZjZGVkN2RhOTQzYmQ4Njg2OGY4M2Q0YjcyMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZDMUMrc1poTDBKOGhlQXJ2WkRhNVE9PSIsInZhbHVlIjoiSUUrMERqa3gwUHVheEtjUWx5OFZ4T0pvbEhpSVQxR0hqWkxmeEpkTkp6UEdJVTVWV1hoZG5GVGd1c21wTUFqVldoSEdFcmpPbzlIcDIzaFBZNFlpVndVTWxLRE5TNHNwWTBsL3RiYkwzY2VBblFoWEJZeWJqNGxheXdxcGcxb3pCMTdKcm1rZ2UwL25CUlhXNzRGcUV5eGtZdlhDanV3VkcrZWFsUnNlSGFtSHFkL2xpVmlKYWhmM0lsSU5SS1VGMWNzNisvdTlncWFCVVlGZmkvZGRYV05vTmZXb3cxN29QK3hpdXM5SFdjK3VtcHRuek90THRJek1uSGhWcW85NGZvTllYdlhrdjRwVTh4WURNNGQwazF3YzdBbkdVRXhIOWo2ekxWNXlJdFRTNjFxQTFtUllFeUNOVW1uR2lQaXU3YmR6RDNCc0tGUExCbEJzdm8rQ1dxTW1ZRno5THhNL0R2eVFIZCtXa3NZUC9YZWRzeHdLYUdCZnc1aUI5V002L1JKeE9pbk15N2s2OG5IUlUraDZ2Q2lXU0YyZWJXK2tXSUVEN3VoNWNoYkVJeFRYdzNBK01Rck9FZE50SlFhdEY3STkxTFV6bTgwbEh3YlFuTkdabHVPZlJYVXg3Y0lBLzhCbGRvandST0hPWDNDQXJSL1F4anlMUlhDb0hoZ21MY2ljS0ZiNXJ3SGs0OFFkc2xDWHYrb09nREl5WWQvdjN2d0RnZEZFRnVYSUxJVFpaRElESkdpaHErMkxYVkdjMzBvZzNzVzQva1RBY29VU2NOM2JLOE9YbGhOQVZQQWR4MjcxalIzQnpxZ0JhbDZ4d2djNTBZSGRwUTlvVG1rVCIsIm1hYyI6IjkzMjk2ZWU4NjVjYTg0YjkyYTA3MjcwZGI5MTFkOGJkM2U1OWExN2M2OWFlN2ZjMjBiNzc0ZmIwM2RjMTM2OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+