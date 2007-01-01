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Обнинск

В Белоусово засыпали опасный колодец

Он находился у дома №25 на улице Гурьянова.
Дмитрий Ивьев
12:46 сегодня
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Люка на колодце не было, что представляло угрозу для жителей.

- По информации, предоставленной органами местного самоуправления, данный канализационный колодец не используется и не имеет владельца, - заявили 28 января в управлении административно-технического контроля Калужской области. - Но это не значит, что работать не надо. В рамках наших полномочий и взаимодействия администрация оперативно приняла меры по устранению нарушения и демонтировала неиспользуемое инженерное сооружение.

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