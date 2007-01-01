В Белоусово засыпали опасный колодец

Он находился у дома №25 на улице Гурьянова.

Люка на колодце не было, что представляло угрозу для жителей.

- По информации, предоставленной органами местного самоуправления, данный канализационный колодец не используется и не имеет владельца, - заявили 28 января в управлении административно-технического контроля Калужской области. - Но это не значит, что работать не надо. В рамках наших полномочий и взаимодействия администрация оперативно приняла меры по устранению нарушения и демонтировала неиспользуемое инженерное сооружение.