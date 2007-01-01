+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске убрали мусорные контейнеры
Обнинск

В Боровске убрали мусорные контейнеры

Дмитрий Ивьев
09:48 сегодня
0 424
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь мусор нельзя выбросить в районе дома №18 на улице Мира, сообщили в администрации города.

Ближайшие контейнеры находятся у дома №20.

Туда могут приносить отходы жители трех ближайших домов.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNFcWx1SWIrQ0FPUnVuQ21HWXUvQmc9PSIsInZhbHVlIjoiQjFZU2NvSzE5VGl0SmFKUnliNGwyU3N0Y05IaWdiMzhWSzU5RC9tcFlDZHIvRmRoNEFxWWdQTU5yZTVEOGVCaXZVampWSzIydXZQRHFML05DRjNlQUpPQTZEVVFlcWFmRnMxeDhQdGxQWjYvSlBlT2prcDFvNkwyUW9xOG9ub0xWUWxZeTNxTkJFZGVaWG5YQnowRGVNWi9pQTdFS3lGNzBRam1leCtlamV5aUhRUEs1em9LMWRtN1dFaEdxVk5ZMzgrTFlyQk1odzVmQVJjNkg2dUEzb3NiV2hkbXVENjM3SXJON0JPWEN1TysvL1VjOTdnSUdoRWx1eGkvckFSVjQ2L3VRaTUrYXNSYXpaRHlIdXNzOE8vWi9UanUzSDFiV0twQy91WHJKN1paN0ZBZEZCMGdielcxWlRYSEJKRGFrQXJzdGh5R2N0cm5VaUVqQVJQY0x6dWVyS1BxdGhuei9oQm5HYmFvTEVQMTdzRzJBcHc5ZWFXSXB5WXBRQTEwZkVRVW9GZTNIY3FvaGFHNWVTVm1oTkFmWjVnbmtIY3dBdWNhNDZEODkrZEkzeGtrUjkrRFhjU3pqNU5RVm1mSyIsIm1hYyI6IjQ0NTY5MDY2YjYyOTRhYjM0NzA2N2JjMzQzNjg3Y2JmNzZmNDZlMWZkNzY4ZjlmNmQ2YTlmOGJjNTc5NWZlMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjN6c3p5RTMwWG90Q2MzeGx1RUphSmc9PSIsInZhbHVlIjoiZkJ6VndZTUYwdVd5THFQMWV2SThFc3BDczB5OGhIcnUzMDZZN0hmczMxek10NE5LNUl2R0pBcDhhVW13UFNsUHpMWHo0NXlvNUZWaFlidW04ZTRpK0VLb3FjZWhlSUdkYlVWNkdMazZWYmpoaVZZWHBtMVRUTlZBRVZiZXRpYnRtY2hkVmozNG92THhFT1B3elRzN2xybkVPdTIzdWNkVFUrM0dQUnFBUlNQVHFkUW1LS1JMb2dGZHJNZ0JtK0dEK3l6cTdqODdxOW9rVkhOSkVNUUJlcjhxT2NWclBwOFA1SFNOejJXVnRyNFd3N3NUOHhxK3VKQzNna3M4YVdNeEUyK2YyQUp4Rm9PS3FjWFE3M2FIQTFySlV1MHhpVEZDWmY2UXBrdzdvOWRtV00zd0h4d1NiNlhkcnNVc1d5WGlRNDVwZG45M1Q5d3dHbUEvN25OdG52aTN3b2ZKZ3FobUVVZWNZTysyQVVTQnRJY1VGZktlWS9xbldNTno4ekx2Tk5EeDdBanlub2tFc1pLL2FIYTBFR0pxbXVKMVRmcnlXS3BSd0ZNSnJlTnFmNGh4cjFuNmlETlpmQWtpSnBZWDJkS2J6SVN0MDVDVjRSRGNkbHBzTFNtMjBKUXczdTlRUDgzV3g2MVIvRkdBeDltanVyaElQOVNQc3p2dHJqYVdTNG9Na1BMMWpQaHpvUTlkYm5sMWNyajMvMDlJVUsrRUZSbHBYOXVhN05kbFZsVEg0MTZMM2ViTmhxdWpHdU9IUEk0U2JUa2JqVHRYcDRGaUIzN0NqM3l4MHRTVUhoZkptQS8zV21NZG4rS3RxeHg3YnlaTDVMWjYwbE5BV3B4eSIsIm1hYyI6IjFiYzQ4MTk2NTQ2MmQ2ODI1ZTg3ZjY5OWEwMTY0YzI2MTg1MWM3NDlkOTYxNzNiOTViODg1ZWY3OGU0MGE3MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+