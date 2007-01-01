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Обнинск

Неадекватный мужчина с ножом пугал жителей Боровска

Вечером 27 января его заметили на улице Мира.
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
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Фото: администрация Боровска.
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Очевидцы сообщили об этом членам добровольной народной дружины.

Дружинники нашли неадеквата в квартире и вызвали полицию, рассказали в администрации города.

Никто из людей не пострадал.

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