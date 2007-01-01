+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске продлили работу катка у Дома ученых
Обнинск

В Обнинске продлили работу катка у Дома ученых

Дмитрий Ивьев
09:32 сегодня
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он теперь работает на два с половиной часа больше.

Открытие – в 9:00, а закрытие – в 23:45, сообщил в понедельник и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRzM3ErTlZIYWF5blZrMFJSTEVkd0E9PSIsInZhbHVlIjoiWm50VnpxN3ZPbnpuWVM5eEZKRm1IUlpMREJvL3ZPLy9hQ0FpU3kzRzNCSU8rSys2emo0VHBpMWExT0ZuN1l5bE5nTkd2VUV3NFB4WkN2L0RrQkIrS2I0cnNZL0ZJMDcva2R6V0R4ZTNpcms3TWxOZ3BkZlprZFp5a3RCRUFSQ0ZBcWU0K1hsR0ZUUDJmUU9zejA5b0N4SStveWZXdVZvdWR2bmNwUEM0YnNWWUpHRVpTTitFU1lWQXVVb0JINDUwNDRMZ1c4bncxNDZUZm9TNlJMRG5FVEpGaDRmVUNMSzR1ZnlWOXpEZmZUU0tNYmxPeDljVGtHVytnM0RzSFp1ZmRtaEtaVENzQmFNc0swSGMwSFJVYzhzaGpqNUtxZEYwOGhqTmRoNzZBQmxsQnRvWEROMGdBOFdNWmtveFVlMHpkbWVoR1QzUWdVaFVVVktnVnJyZ3RLSjJTUUtNZ3RsNTRlaE5nSkkvUnY5RnlHMjcwYm5VU3ZvYzFHbnRwdmNYckdTQnpKdS9OWUluKzZ6aDN4TnY2VFRYcGdrUS9FenhRRHluYldsUWc1aVN6UTZJdnYzREhBT0N2WXowOThoRiIsIm1hYyI6IjkxNzA3M2M3NjhmMjJiZjc2ZjU2YjY1MGVjMGIyMDYyZGE5ZDFiM2NiMjRlOTVkNmQwZDg1Mzg5MTU3NjM0NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJRTkpBZFpnUEUrZXppNHE1QW52U1E9PSIsInZhbHVlIjoia0tzQStiK1EvMGdyU1A5eHBiMlR4amMzWXl2QlpFbkRYb2NQTWZyQi9HSzBNaUVUVFBKU29EME92cEl4VGZNeU5DS3Z0SUVMV3MwUUN4ZDU2UWt3SkJHMHk5QVc5Z2ZialAvdnpXNFhlR290d1IzTytsWitkeEUrNFFINVBnTTZRd3RBTWpmdlpsaHZjbXVldXVCUU9FbWRWVnd0K3RNQmJ0UUdQWHVpTXVrdCtOcnkrVGNLdkpXZXUzT29rOUNFVVdRMVlRT1hqd0t6cXBUNkY5amNHQVhoVjNuanhjWituUDM4OWlUT3pWZXVXZGNuUE5mSmlaTktxY1VMTVdwSEFUa0l1aFhTMTBMUytoTzZZTmdwZDlBeVVHTzdmeWhVMWhwRURKaFdzanNVLzJTdmNXWnM4b3ZHbmo1S2lNV3I0Mjd3VmN5Z3BqVGNjOWlZZFM0RmY4TnhRTmZmQU9VLzZIZVNYRm5VZUkwR1YxQWFPeUVNRDJvREVVVmJUczZHbWNHOGdHb2ZYZXVKUWRWMDI1YlJMazR1VzdxL211K3VSQzRMMEhuV1ZyR1F3Zk9PVFR1RjAxUzZSRHI3STJueG5SOXVabjdHYkZjTVBIaSs3OS9NUnp5YmR6MEVEOHRSM0JDbjZFbTZoMStxS2JPZDhCMHlCOU9vZEtrVVQvK1dUcFZ2SkJicHEzZzFhTWxuMmN1L1BVa3loa0ZCNDNNekxpTEswdVE2VHMrNkNEMksrQ1REQUY3WXgxd1k2OGZ6UjNvRnlCLzdnTlQzWVppTmxxcWxjOXlhNmt6TFBmRmY5TEtVZ1VuWUdpUEQzQk9mT3lvVXhJK0ZrNDlTU1ZNRSIsIm1hYyI6IjY3MDQ0NTkzZDlmNjU2ZGE3OTg1ZWQwNDU3MTFmNGM2ZTJiZmVkYmI3M2JiMzFhYWQwYTk4NGFkMjQxNWZiNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+