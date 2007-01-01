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Обнинск

Жителей Обнинска призвали не выходить на лед

Дмитрий Ивьев
08:15 сегодня
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Его толщина на водоемах уменьшилась всего до 5 сантиметров.

Об этом 27 января сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Выходить на лед крайне опасно! – рассказал чиновник.

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