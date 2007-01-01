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Обнинск

Ребенка сбили в Обнинске

Дмитрий Ивьев
07:09 сегодня
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ДТП произошло днем 27 января на улице Комарова.

По данным МЧС, автомобиль «Хендай» сбил ребенка.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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