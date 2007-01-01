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Обнинск

Гараж в Жукове сгорел из-за короткого замыкания

Причину возгорания назвали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Напомним, инцидент произошел в кооперативе «Мотор» вечером 25 января.

Из людей никто не пострадал.

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