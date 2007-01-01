В Обнинске жалуются на переполненные контейнеры
Фото опубликовал в соцсетях житель дома №51 на улице Гагарина:
- Три дня не вывозят мусор. Звонки в управляющую компанию не приносят результата.
Ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ региона.
- Мусор по вашему адресу вывозят 5 раз в неделю, - говорится в официальном комментарии. - В пятницу отходы вывезли из всех накопителей. К сожалению, в субботу контейнеры не были выкачены из мусороприемной камеры подъезда. На сегодня запланирован вывоз отходов.