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Обнинск

В Обнинске жалуются на переполненные контейнеры

Дмитрий Ивьев
17:02 сегодня
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Фото опубликовал в соцсетях житель дома №51 на улице Гагарина:

- Три дня не вывозят мусор. Звонки в управляющую компанию не приносят результата.

Ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ региона.

- Мусор по вашему адресу вывозят 5 раз в неделю, - говорится в официальном комментарии. - В пятницу отходы вывезли из всех накопителей. К сожалению, в субботу контейнеры не были выкачены из мусороприемной камеры подъезда. На сегодня запланирован вывоз отходов.

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