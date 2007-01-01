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Обнинск

В Калужской области учительница отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Преступники обманули 78-летнюю женщину из Боровского района.
Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
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Мошенники под видом сотрудников ФСБ рассказали педагогу, что ее подозревают в переводе денег незаконным формированиям.

Кроме того, ей звонили якобы от имени администрации школы.

Женщина продала свой дачный участок за 300 тысяч рублей, взяла в долг еще 200 тысяч и перевела все мошенникам.

Дальше она собиралась продавать квартиру, но вовремя рассказала все знакомой, а та настояла на обращении в полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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