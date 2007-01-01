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Обнинск

В Обнинске сбили пешехода

Около 8 утра в понедельник, 27 января, ДТП произошло на улице Комарова.
Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Хендай» на пешеходном переходе.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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