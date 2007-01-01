Калужанка засудила управляющую компанию за скользкий двор

В прошлом феврале женщина в Малоярославце на улице Герцена упала и сломала руку.

На больничном она провела больше месяца.

Как установил суд, виновником в этой ситуации была управляющая компания, которая не выполнила свои обязанности по содержанию придомовой территории.

Коммунальщиков обязали выплатить 50 тысяч рублей за моральный вред, 30 тысяч – за услуги адвоката и 3322 – за оплату пошлины. Также частично удовлетворен иск о взыскании утраченного заработка.