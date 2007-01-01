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Обнинск

В Балабаново горела квартира

Около 15:00 в воскресенье, 26 января, пожар произошел в доме на улице 50 лет Октября.
Дмитрий Ивьев
08:19 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате происшествия не было пострадавших, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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