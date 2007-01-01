286 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Балабаново горела квартира

Дмитрий Ивьев

Около 15:00 в воскресенье, 26 января, пожар произошел в доме на улице 50 лет Октября.

Дмитрий Ивьев 286 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники