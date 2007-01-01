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Обнинск

В Обнинске проводят ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
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В пятницу, 24 января, работы ведутся на трех улицах.

Ямы залатали на Энгельса, Аксёнова и Ляшенко, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

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