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Обнинск

Белкинский парк в Обнинске благоустроят в едином стиле

Проект подготовит инвестор.
Дмитрий Ивьев
13:11 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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- Потребуется и историко-культурная экспертиза. Процессы небыстрые, но мы начали этим заниматься уже сейчас, - заявил 24 января и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - В этом году отремонтируем разрушенные участки тротуара вдоль пруда, откорректируем границы земельных участков, проработаем технические вопросы.

По его словам, для создания единого архитектурного облика территории парка, скамеек, фонарей и других малых форм в едином стиле, будет подготовлена общая концепция.

В том числе предусмотрена организация парковки для автомобилей и экскурсионных автобусов.

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