Белкинский парк в Обнинске благоустроят в едином стиле

Проект подготовит инвестор.

- Потребуется и историко-культурная экспертиза. Процессы небыстрые, но мы начали этим заниматься уже сейчас, - заявил 24 января и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - В этом году отремонтируем разрушенные участки тротуара вдоль пруда, откорректируем границы земельных участков, проработаем технические вопросы.

По его словам, для создания единого архитектурного облика территории парка, скамеек, фонарей и других малых форм в едином стиле, будет подготовлена общая концепция.

В том числе предусмотрена организация парковки для автомобилей и экскурсионных автобусов.