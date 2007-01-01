Жителей Обнинска призвали не портить остановки

На павильонах появляется большое количество надписей и рекламы.

- Правонарушители ломают боковые стенки и крыши, разбивают стекла, оставляют надписи и рисунки, выбрасывают мусор, - прокомментировали 24 января в муниципальном транспортном предприятии. - Ненормативное состояние павильона может негативно повлиять на безопасность и комфорт пассажиров, ожидающих транспорт. Кроме того, вместе с разбитым стеклом с остановок исчезают расписания движения автобусов.

Транспортники просят жителей наукограда быть аккуратнее.