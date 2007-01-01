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Обнинск

Жителей Обнинска призвали не портить остановки

На павильонах появляется большое количество надписей и рекламы.
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
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- Правонарушители ломают боковые стенки и крыши, разбивают стекла, оставляют надписи и рисунки, выбрасывают мусор, - прокомментировали 24 января в муниципальном транспортном предприятии. - Ненормативное состояние павильона может негативно повлиять на безопасность и комфорт пассажиров, ожидающих транспорт. Кроме того, вместе с разбитым стеклом с остановок исчезают расписания движения автобусов. 

Транспортники просят жителей наукограда быть аккуратнее.

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