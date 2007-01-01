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Обнинск

Юный москвич украл у жителя Обнинска 200 тысяч рублей

Полиция задержала 18-летнего молодого человека.
Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
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По версии следствия, он похитил деньги с карты пенсионера из наукограда.

Как именно это произошло, сейчас устанавливается.

Ведется расследование, сообщили 24 января в УМВД по Калужской области.

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