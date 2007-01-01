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Обнинск

Таксистов проверили в Боровске

Инспекторы ДПС останавливали перевозчиков 22 января.
Дмитрий Ивьев
08:12 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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У некоторых таксистов не было разрешений на работу.

На нарушителей составили административные протоколы, сообщили в УМВД по Калужской области.

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