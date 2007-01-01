В Боровском районе благоустроят берег пруда

Подрядчик уже в январе начал работы в Совхозе «Боровский».

Раньше эта территория была заброшенной.

В 2024 году местные жители выбрали площадку для благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- Работы подрядчик начал раньше срока, - рассказали 23 января в администрации района. - Он уже очистил территорию от кустарников и поросли, и сейчас занимается планировкой территории и отсыпкой берега песком.

Там будут дорожки, зоны отдыха с освещением и зеленью.