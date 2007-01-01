В Обнинске выбирают места для благоустройства

И.о. главы администрации Вячеслав Лежнин 22 января сообщил, что часть работ будет выполняться по линии ТОС.

Поступило уже 16 заявок. Подрядчиков начнут выбирать в феврале.

- Определяем перечень дорог, тротуаров, участков освещения, которые сможем отремонтировать исходя из возможностей бюджета, - пояснил Лежнин.

По его словам, точно завершится благоустройство Семейного сквера на проспекте Ленина, 42-44. Также доделать должны Репинский овраг. Там будут выбирать нового подрядчика.

К 1 мая планируется открыть новую городскую Доску почета в районе Музея.

Кроме того, готовится документация по благоустройству сквера на улице Жолио-Кюри.