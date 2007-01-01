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Обнинск

Малярно-сушильная камера сгорела в Калужской области

Пожар произошел в селе Высокиничи Жуковского района, сообщили в ГУ МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:03 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Возгорание в помещении на улице Зеленой произошло около 15:00 в среду, 22 января.

Обошлось без пострадавших.

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