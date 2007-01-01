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В Обнинске двое подростков украли деньги с банковского счета

По уголовному делу завершилось расследование, сообщили 22 января в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
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Инцидент произошел 18 сентября прошлого года недалеко от вокзала.

Один из подростков встретил незнакомого школьника и попросил денег на проезд. Тот согласился помочь и дал смартфон своей матери с приложениями онлайн-банков.

- Обвиняемый отсканировал QR-код с банковского терминала, снял часть денежных средств наличными и часть перевел на счет своего знакомого, - рассказали в СК. - Спустя несколько часов обвиняемый рассказал о произошедшем своему знакомому, они вновь встретились с потерпевшим, взяли его телефон и перевели оставшиеся денежные средства на счета своих знакомых.

Общая сумма составила 80 тысяч рублей.

Виновники уже возместили ущерб, но их все равно ждет суд.

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