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Обнинск

Машина сгорела в Жукове

Пожар произошел около 17:30 во вторник, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
06:26 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Автомобиль загорелся на улице Партизанской.

Из людей никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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