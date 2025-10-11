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Обнинск

В Обнинске опубликовали график проведения сельскохозяйственных ярмарок

Торговать будут на выходных на парковке у дома №240 на проспекте Ленина.
Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
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Ярмарки будут проходить в следующие дни:

  • 25 января,
  • 8 и 22 февраля,
  • 15 и 29 марта,
  • 12 и 26 апреля,
  • 27 сентября,
  • 11 и 25 октября,
  • 8 и 22 ноября,
  • 13 и 27 декабря.

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