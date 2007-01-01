В Обнинске строительство коллектора перейдет на улицу Энгельса

Работы там начнутся уже в январе.

На участке от Энгельса, 1 до Энгельса 17 обустроят 7 камер, между которыми под землей будет идти проходческий комплекс.

Как сообщили 21 января в филиале РИР, в ближайшее время начнут завозить материалы для строительства камер и трубы. Сами работы продолжаться до июля.

- Коллектор строится методом микротоннелирования, который не требует раскопки традиционных траншей, - пояснили коммунальщики. - При этом технология требует круглосуточного ведения работ. Приносим извинения за неудобства, связанные с возможным шумом в ночное время. Одна из камер будет располагаться у входа в универмаг. Проект организации дорожного движения для этого участка еще разрабатывается, когда он будет завершен, мы его опубликуем.

На время работ улицу Энгельса перекрывать не будут. Возможно только временное сужение дороги на время разгрузочных работ.

Переносить остановочные павильоны не требуется. Лишь на несколько метров временно перенесут один пешеходный переход в районе Энгельса, 2.

- В нескольких местах строительные работы затронут тротуары. Там, где необходимо, для движения пешеходов будут организованы временные дорожки, - рассказали в филиале РИР. - После окончания строительства тротуары, как и благоустройство, будут восстановлены.