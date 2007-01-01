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Обнинск

В Обнинске ищут подрядчиков для капремонта

Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
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В ближайшее время они должны определиться, сообщили 20 января в администрации.

В 2025 году по линии Фонда капитального ремонта работы пройдут в 36 многоэтажных домах.

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