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Обнинск

В Обнинске отложили зимний мотокросс

Пока погода не позволяет провести соревнования, сообщил 20 января и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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В предыдущие годы мотокросс проходил в конце января.

По словам Лежнина, турнир переносится ориентировочно на середину февраля.

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