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Обнинск

В Обнинске назвали планы по ямочному ремонту

На этой неделе работы пройдут на дублере проспекта Маркса.
Дмитрий Ивьев
09:19 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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Об этом сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- Планово отремонтируем и другие участки, - пообещал чиновник.

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