В Обнинске начальник отделения почты присвоила 820 тысяч рублей

В понедельник, 20 января, стало известно о завершении расследования уголовного дела, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На данный момент уже бывшая начальница отделения почтовой связи вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия, с ноября 2022 по июнь 2024 года она присвоила 582 тысячи рублей, которые клиенты внесли за разные услуги. Кроме того, женщина взяла лотерейные билеты на 240 тысяч рублей.

Жительнице Обнинска грозит до шести лет колонии.