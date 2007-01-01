0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске начальник отделения почты присвоила 820 тысяч рублей
Обнинск

В Обнинске начальник отделения почты присвоила 820 тысяч рублей

В понедельник, 20 января, стало известно о завершении расследования уголовного дела, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
0 280
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На данный момент уже бывшая начальница отделения почтовой связи вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия, с ноября 2022 по июнь 2024 года она присвоила 582 тысячи рублей, которые клиенты внесли за разные услуги. Кроме того, женщина взяла лотерейные билеты на 240 тысяч рублей.

Жительнице Обнинска грозит до шести лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBwN2JTNWwwc01MWWk3bWpoM2JpaHc9PSIsInZhbHVlIjoiMS9kRHZ4QjJJdWM1ZjN1Qm9WWmJndkpaeG8xK0sxM3lNT256MjBZR2Flc0FnbWpsM0x2emhKNXordUJCTy9UVXJ3VjVON3FRQVU2SE1jQ01EMXJBai9hOWlCZXdJMm56YXlZWlFVRkp1MlpvQnBpRjFFSXI0c1VVbDdBdHA3ZEdwaG1VWVRoMm1oMnFUWlVBYmhxelNJQUVmSnJOajh1YlhlTTNYK1V6RzZuZmRZWHFSZU5xc1I1aXdRbVJNSUI4YUJBc1RyT2hLNUNnRlMwWTBOUHF1STBvYXBuTVBBelFXUEp2dzFmdmFUSWZVajB2R1JlcnBaSndnN1RPcS9qRmhiQnFJK2xSZ1FXL3ZkSldlWk56SnhKU3Y3a21KWnQ2aHNqa1hVNEpibmJHTGF1MDA5NkFTdkxwUC83dEE4UGdCSXVCSmFQQVJ5eW11ekNrZXJVWjVPOVpUN0krdmZSSE5iT014Z25WQlptVkFmQ0c5RkdvNFBIeWU3dEVEL0lFUWtpTCtjVmsya3hqMGRWTjlQNk54cW4yU1VPWnI4RDJRMXFrZnJWQlZqbnFwVEtFSHlXblNnakh6RFZHTjJvcSIsIm1hYyI6ImI2NmYzMGYwODQzNzllMDYyZGM2ZTE1YzczYmI5MWIxNTYzODA3NGZiZGQ0YmM2OWNjYmJlZmQwZDUwNjNhNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZ5ZmFtWXJ6U2FBelBpOXE3cUEzdEE9PSIsInZhbHVlIjoidmlZdWU5WDNmSlp1MkQ0MlU3SjR1eFBZZnU2cVNoSDBrK0RmKzBrbmtyWS9TYWVpWU14WG9yRFBqb0hjY2lBTU1sSWlwcXhDYzVPb09mQjhuRnAwVkpZVWUwa2t2ME1XYSs4M2tiS1F0MkVIcFdEYXRCS2FCNXJqVVVDVmZYS1lZSmhJS3pWalNZMTdzWkM4RzEvK3JKY3ZsYnhTNGpnWFJ1ek5GQzFJZUVqTXg0VUVWMG1zMEdwd2xranpVTGJQeU1sU016ZVFjaTNSQUFVampyVnM1MzVwajlOL0N3TzUyV3ZkWkwrZ05lN3JtZ3JLS2VDOWxiQjJBdUN0cjA2TXRsaExTKzBOM3B2eGpzRWVxejBKdjY0SEZiT1VWZWwyQjExVVM4M3dFSGhacCtnaHBlNXJIZS8rMytRTUFTU0F3QWlpczFEbWtrRy9KV2FhdnRKcjhjTm9IUGlNVFJoM1Eya2pwODUwdDVvdGw5NmFVWEt2SVp6eTA0RkVmOStYY1U3dVlSVGdvV2wxRTlOYWkyU25OUFMyMmtqWHFaNkhzNjd3MGIvQ2FhVjJxSTZYRmJpSjhXeUR1UDgvYjBhRWwzUjBqbjFES3JPS1N0dS9DNFM1Y29pamdoZWpXbllKZDhkdHNBL2ZmZzNlL3paNkRUUVhxU1FYU0Q4SCtlMHNFS2laRXJFcUp3b1hJZk4xQnU1aDRwbVFvV3lQZU4xRjMzZ2pRN05zRDdvQWxEaEt3MDQxOWV5SVhzT1NWVEkvWTZnL0N0SUowM2grTy80ZGtPOXhwM1ZBKy80RE1SWkFnNlJxREt2UGFzdzJsWVJoaGpqNko1c3FZWG0xbHE0RCIsIm1hYyI6IjNlMjM1ZDA2NDQwYTk2ZjFjYTc1YzJkMmMxYWY0YmFlNTg1MmI3ZGEyNjQxNWQ4YzdkYjY4MmY1OGQzZjQxYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+