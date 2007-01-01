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Обнинск

В Боровске начался ямочный ремонт

Работы 20 января ведутся на улице Ленина, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
12:38 сегодня
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Там пояснили, что теплая зима и перепады температуры способствовали разрушению асфальта.

- Невозможно осуществить ремонт всего и сразу, как бы ни стремились к этому, - говорится в официальном комментарии администрации. - Главной преградой, разумеется, является финансирование. В первую очередь ресурсы направляются туда, где ситуация наиболее критична, исходя из реальных возможностей и приоритетов.

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