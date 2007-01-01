В Боровске начался ямочный ремонт

Работы 20 января ведутся на улице Ленина, сообщили в администрации города.

Там пояснили, что теплая зима и перепады температуры способствовали разрушению асфальта.

- Невозможно осуществить ремонт всего и сразу, как бы ни стремились к этому, - говорится в официальном комментарии администрации. - Главной преградой, разумеется, является финансирование. В первую очередь ресурсы направляются туда, где ситуация наиболее критична, исходя из реальных возможностей и приоритетов.