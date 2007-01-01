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Обнинск

Баня сгорела в Боровске

Пожар на улице Коммунистической произошел в ночь на 19 января.
Дмитрий Ивьев
07:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Обошлось без пострадавших людей, однако постройка почти вся выгорела.

По предварительным данным МЧС, баня загорелась из-за проблем с печью.

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