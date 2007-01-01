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Обнинск

Пешехода сбили в Обнинске

ДТП произошло около 14:40 в пятницу, 17 января.
Дмитрий Ивьев
14:46 сегодня
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По предварительной информации, водитель легкового «Хендая» сбил человека на проспекте Маркса.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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