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Обнинск

В Калужской области восстановили движение по трассе М3 «Украина»

С дороги убрали два автомобиля, попавших в ДТП днем 17 января, сообщили в полиции.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Авария произошла около 14:10 на 89 километре дороги недалеко от границы с Московской областью.

По предварительной информации, водитель грузовика «Даф» не учел дистанцию и врезался в попутный «Ниссан». После этого «Ниссан» перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

- В настоящее время движение по автодороге М3 полностью восстановлено, - заявили в УМВД по Калужской области.

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