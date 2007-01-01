В Обнинске показали обновленный загс

Ремонт там скоро завершится.

Открыть загс планируется в середине февраля. Будет ли это привязано ко Дню всех влюбленных, пока не уточняется.

- Уже выполнены все основные работы, отремонтирована входная группа, заменены старые перегородки и двери, выложена напольная плитка, выровнены стены – на них нанесли новую декоративную штукатурку и затем покрасили, - рассказал 17 января и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Поменяли системы отопления, вентиляции, кондиционирования и всю электрику, дополнительно установили пожарную сигнализацию. Поставили вместо витражей алюминиевые стеклопакеты, сделали потолки из гипсокартона.

Также практически обустроены гардероб, фотозона, комнаты жениха и невесты, пространство для технического персонала. В зале регистрации брака установлен подиум.

- На следующей неделе, параллельно с завершением ремонтных работ, начнем завозить мебель и наводить порядок, - пояснил Лежнин.