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Обнинск

Балабаново завалили мусором

Проблемы наблюдаются на улице Лесной.
Дмитрий Ивьев
16:38 сегодня
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Мусор долгое время не вывозят с площадки у дома №9а, сообщили 16 января в РИЦ Боровского района.

В администрации города рассказали, что коммунальщики сегодня обещают вывезти отходы.

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