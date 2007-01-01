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Обнинск

Появились фото с места смертельного пожара в Калужской области

Он произошел в 10 утра в четверг, 16 января, в селе Ильинское, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
15:57 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На улице 50 лет СССР сгорела квартира в двухэтажном доме.

На месте происшествия нашли тело 72-летней женщины.

Причины возгорания пока не называются.

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