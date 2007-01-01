998 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Появились фото с места смертельного пожара в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Он произошел в 10 утра в четверг, 16 января, в селе Ильинское, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 998 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники