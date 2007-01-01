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Обнинск

Ямочный ремонт проходит в Обнинске

О ходе работ в четверг, 16 января, рассказали в МАУ «Благоустройство».
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Проезжую часть приводят в порядок на трех улицах: Ляшенко, Курчатова и проспекте Маркса.

Дорожники используют литой асфальт.

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