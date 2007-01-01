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Обнинск

В Малоярославце организуют две купели на Крещение

Одна из них будет действовать в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, а вторая - на улице Островского.
Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
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Фото: администрация Малоярославца.
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Об этом 16 января сообщили в администрации города.

В Калуге, напомним, окунуться можно будет в Сероводородных озерах и в Колюпаново.

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