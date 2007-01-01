146 Фото: администрация Малоярославца.

В Малоярославце организуют две купели на Крещение

Дмитрий Ивьев

Одна из них будет действовать в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, а вторая - на улице Островского.

Дмитрий Ивьев 146 Фото: администрация Малоярославца. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники