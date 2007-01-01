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Обнинск

В Малоярославце отключат электричество

Опиловка деревьев пройдет в пятницу, 17 января.
Дмитрий Ивьев
13:19 сегодня
0 182
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Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Коммунистическая, 70-82,
  • ул. Боровская, 1-17,
  • ул. Северная, 1, 2, 3, 4.

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