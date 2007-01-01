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Обнинск

В Малоярославце начали сносить два дома

Работы ведутся на улице Парижской Коммуны, 8 и 8а.
Дмитрий Ивьев
11:56 сегодня
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- Долгое время люди были в статусе обманутых дольщиков, - рассказал 16 января глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Сейчас проблемы их решены. Но наследство в виде двух домов без окон и дверей осталось.  Многие годы они были местом притяжения лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и подростков.

Работы собираются завершить в течение недели.

Парфенов попросил жителей Малоярославца не парковаться районе проведения работ.

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