В Малоярославце начали сносить два дома

Работы ведутся на улице Парижской Коммуны, 8 и 8а.

- Долгое время люди были в статусе обманутых дольщиков, - рассказал 16 января глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Сейчас проблемы их решены. Но наследство в виде двух домов без окон и дверей осталось. Многие годы они были местом притяжения лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и подростков.

Работы собираются завершить в течение недели.

Парфенов попросил жителей Малоярославца не парковаться районе проведения работ.