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Обнинск

Женщина погибла при пожаре в Калужской области

Трагедия произошла в четверг, 16 января, в Ильинском Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
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На месте происшествия обнаружено тело 72-летней женщины, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Причины возгорания устанавливаются.

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