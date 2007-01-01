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Обнинск

Машина с гаражом сгорела в Калужской области

Как мы уже рассказывали, пожар произошел 15 января в селе Высокиничи Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным МЧС, огонь вспыхнул из-за неисправности автомобиля.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

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