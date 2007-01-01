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Обнинск

Гараж с машиной сгорел в Калужской области

Пожар произошел вечером 15 января в селе Высокиничи Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
07:35 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, сначала загорелся автомобиль, находящийся внутри постройки. Потом огонь перекинулся на сам гараж.

Никто не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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